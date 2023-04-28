Кудерметова вышла в третий круг Мадрида. Её соперницей может стать Потапова

Российская теннисистка, 13-я ракетка мира Вероника Кудерметова в трёх сетах одержала победу над испанкой Нурией Парризас-Диас, находящейся на 76-й строчке рейтинга WTA, в матче второго круга турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:2.
Матч продолжался 2 часа 25 минут. На счету Кудерметовой — восемь эйсов, 6 реализованных брейк-пойнтов из 11, а также шесть двойных ошибок. Парризас-Диас, в свою очередь, реализовала четыре брейк-пойнта из девяти и выполнила один эйс, а также сделала одну двойную ошибку. У российской теннисистки выше процент выигрыша как первой, так и второй подачи: 76 и 44 против 55 и 39 у испанской спортсменки.
В третьем круге Вероника Кудерметова встретится с победительницей пары Жаклин Кристиан (Румыния) — Анастасия Потапова (Россия). Соперница определится в матче второго круга сегодня, 28 апреля.
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