Рублёв и Вавринка разыграли первую подачу на «камень, ножницы, бумага»

В пятницу, 28 апреля, проходит матч второго круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором встречаются россиянин Андрей Рублёв (шестая ракетка мира) и швейцарец Стэн Вавринка (75-й в рейтинге ATP). Спортсмены разыграли первую подачу перед началом матча на «камень, ножницы, бумага».

Данное видео доступно на Youtube-канате Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Прямо сейчас идёт второй сет матча. В первом сете Андрей Рублёв одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой со счётом 7:5.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию трансляцию матчей Рублёв — Вавринка и Калинская — Рыбакина на турнире в Мадриде.

Сегодня в третий круг турнира в Мадриде уже прошли россиянки Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина.