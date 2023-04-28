Рублёв и Вавринка разыграли первую подачу на «камень, ножницы, бумага»
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В пятницу, 28 апреля, проходит матч второго круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором встречаются россиянин Андрей Рублёв (шестая ракетка мира) и швейцарец Стэн Вавринка (75-й в рейтинге ATP). Спортсмены разыграли первую подачу перед началом матча на «камень, ножницы, бумага».
Данное видео доступно на Youtube-канате Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
Прямо сейчас идёт второй сет матча. В первом сете Андрей Рублёв одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой со счётом 7:5.
Мадрид (м). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 14:20 МСК
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 2
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию трансляцию матчей Рублёв — Вавринка и Калинская — Рыбакина на турнире в Мадриде.
Сегодня в третий круг турнира в Мадриде уже прошли россиянки Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина.
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