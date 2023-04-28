Электронная система заменит линейных судей на всех турнирах ATP с 2025 года

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) сообщила, что намерена повсеместно внедрить электронную систему Electronic Line Calling Live (ELC Live) вместо линейных арбитров с 2025 года.

«Этот шаг направлен на оптимизацию точности и согласованности в турнирах. Это решение было подкреплено обширным исследованием, проведённым ATP среди заинтересованных сторон из мира тенниса, включая болельщиков. Исследование определило, что точность и последовательность являются важнейшими факторами при оценке различных систем определения линии», — говорится в заявлении, опубликованном ATP Tour.

На данный момент система ELC Live тестируется на трёх покрытиях. Ожидается, что с 2025 года электронная система будет внедрена на всех турнирах, проходящих под эгидой организации.