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Электронная система заменит линейных судей на всех турнирах ATP с 2025 года

Электронная система заменит линейных судей на всех турнирах ATP с 2025 года
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) сообщила, что намерена повсеместно внедрить электронную систему Electronic Line Calling Live (ELC Live) вместо линейных арбитров с 2025 года.

«Этот шаг направлен на оптимизацию точности и согласованности в турнирах. Это решение было подкреплено обширным исследованием, проведённым ATP среди заинтересованных сторон из мира тенниса, включая болельщиков. Исследование определило, что точность и последовательность являются важнейшими факторами при оценке различных систем определения линии», — говорится в заявлении, опубликованном ATP Tour.

На данный момент система ELC Live тестируется на трёх покрытиях. Ожидается, что с 2025 года электронная система будет внедрена на всех турнирах, проходящих под эгидой организации.

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