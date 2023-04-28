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Калинская — о Рыбакиной: я рада за нас обеих

Калинская — о Рыбакиной: я рада за нас обеих
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Российская теннисистка, 62-я ракетка мира Анна Калинская рассказала об отношении к представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, седьмой ракетке мира, после матча второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), в котором россиянка одержала победу со счётом 2-1 (7:5, 4:6, 6:2).

Мадрид (ж). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 14:05 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 2
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Елена — очень сильный игрок. Начиная с юниоров, мы всегда играли сложные матчи. Я рада, что мы можем показывать хороший уровень тенниса. На самом деле я рада за нас обеих», — передаёт слова Калинской телеграм-канал «Элита большого тенниса».

Ранее счёт в личных встречах между Калинской и Рыбакиной был 1-1. Теперь спортсменка из России будет лидировать по количеству побед в личных встречах.

В третьем круге соревнований Калинская сыграет с хорваткой Петрой Мартич, одержавшей в двух сетах победу над немкой Лаурой Зигемунд во втором круге турнира в Мадриде.

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