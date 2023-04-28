Калинская — о Рыбакиной: я рада за нас обеих

Российская теннисистка, 62-я ракетка мира Анна Калинская рассказала об отношении к представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, седьмой ракетке мира, после матча второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), в котором россиянка одержала победу со счётом 2-1 (7:5, 4:6, 6:2).
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«Елена — очень сильный игрок. Начиная с юниоров, мы всегда играли сложные матчи. Я рада, что мы можем показывать хороший уровень тенниса. На самом деле я рада за нас обеих», — передаёт слова Калинской телеграм-канал «Элита большого тенниса».
Ранее счёт в личных встречах между Калинской и Рыбакиной был 1-1. Теперь спортсменка из России будет лидировать по количеству побед в личных встречах.
В третьем круге соревнований Калинская сыграет с хорваткой Петрой Мартич, одержавшей в двух сетах победу над немкой Лаурой Зигемунд во втором круге турнира в Мадриде.
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