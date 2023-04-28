«Это жёсткий вид спорта». Опелка поддержал Радукану

Победитель четырёх турниров ATP американец Райлли Опелка поддержал британскую теннисистку Эмму Радукану, которая пропускает турнир WTA-1000 в Мадриде из-за обострившейся травмы правой руки.
«Это жёсткий вид спорта, и он требует от вас очень многого физически. Вы как бы учитесь на ходу. У неё [Радукану] будут восстановительные мероприятия, которые укрепят её руку, и, вероятно, она больше не воспалится.
Надеюсь, что у неё будет готовая программа [реабилитации], которая позволит ей выдерживать целый сезон», — сказал Опелка в эфире Tennis Channel.
Напомним, Радукану снялась с Madrid Open в день матча первого круга, в котором британка должна была сыграть с болгарской теннисисткой Викторией Томовой. По итогам турнира она покинет топ-100 рейтинга WTA.
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