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Хачанов обыграл Монтейро и вышел в третий круг Madrid Open

Хачанов обыграл Монтейро и вышел в третий круг Madrid Open
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12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов нанёс поражение бразильцу Тьяго Монтейро (97-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде со счётом (6:3, 3:6, 6:3).

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты.

Россиянин сделал 10 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Его соперник 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из четырёх.

В третьем круге соперником Хачанова станет победитель противостояния Кентен Алис (Франция) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составил € 7 705 780. Действующим чемпионом мужского турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.

Мадрид (м). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 15:50 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Тьяго Монтейро
Бразилия
Тьяго Монтейро
Т. Монтейро
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