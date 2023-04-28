Азаренко в двух сетах проиграла Паркс и покидает Madrid Open
Поделиться
16-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко потерпела поражение от американки Алисии Паркс (54-й номер рейтинга WTA) во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 2:6, 6:7 (5:7).
Продолжительность матча составила 1 час 46 минут.
Американка сделала 13 эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Азаренко два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и использовала два брейк-пойнта из шести.
В третьем круге соперницей Паркс станет итальянская теннисистка Мартина Тревизан, которая ранее в своём матче второго круга обыграла канадку Эжени Бушар.
Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Женский турнир проходит с 25 апреля по 6 мая.
Мадрид (ж). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 16:40 МСК
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Комментарии
- 28 апреля 2023
-
18:29
-
18:12
-
17:52
-
17:46
-
17:24
-
17:01
-
16:49
-
16:33
-
16:24
-
16:08
-
15:43
-
15:30
-
14:37
-
14:35
-
14:20
-
13:50
-
12:53
-
12:50
-
12:04
-
11:18
-
10:33
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:00
-
08:00
-
03:06
-
01:00
- 27 апреля 2023
-
23:48
-
23:35
-
23:20
-
23:07
-
22:30
-
22:30
Партнерский контент