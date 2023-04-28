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Азаренко в двух сетах проиграла Паркс и покидает Madrid Open

Азаренко в двух сетах проиграла Паркс и покидает Madrid Open
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16-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко потерпела поражение от американки Алисии Паркс (54-й номер рейтинга WTA) во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 2:6, 6:7 (5:7).

Продолжительность матча составила 1 час 46 минут.

Американка сделала 13 эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Азаренко два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и использовала два брейк-пойнта из шести.

В третьем круге соперницей Паркс станет итальянская теннисистка Мартина Тревизан, которая ранее в своём матче второго круга обыграла канадку Эжени Бушар.

Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Женский турнир проходит с 25 апреля по 6 мая.

Мадрид (ж). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 16:40 МСК
Алисия Паркс
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
2 		6 5  
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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