Азаренко в двух сетах проиграла Паркс и покидает Madrid Open

16-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко потерпела поражение от американки Алисии Паркс (54-й номер рейтинга WTA) во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 2:6, 6:7 (5:7).

Продолжительность матча составила 1 час 46 минут.

Американка сделала 13 эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Азаренко два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и использовала два брейк-пойнта из шести.

В третьем круге соперницей Паркс станет итальянская теннисистка Мартина Тревизан, которая ранее в своём матче второго круга обыграла канадку Эжени Бушар.

Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Женский турнир проходит с 25 апреля по 6 мая.