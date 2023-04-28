Алькарас одержал волевую победу над Руусувуори во втором круге Madrid Open

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над финном Эмилем Руусувуори (41-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга турнира категории ATP-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 2:6, 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут.

Испанец выполнил 10 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его соперник три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и использовал 2 брейк-пойнта из 11.

В третьем круге соперником Алькараса станет болгарский теннисист Григор Димитров, который ранее одолел француза Грегуара Баррера.

Напомним, Карлос Алькарас является действующим чемпионом «Мастерса» в Мадриде.

Призовой фонд соревнований в столице Испании составил € 7 705 780.