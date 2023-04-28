Стал известен соперник Хачанова в третьем круге Madrid Open

25-я ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут нанёс поражение французу Кентену Алису (66-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга турнира категории ATP-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:3.
Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут.
Испанец выполнил семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. Его соперник 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
В третьем круге Баутиста-Агут сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым, который ранее в своём матче второго круга оказался сильнее бразильца Тьяго Монтейро.
Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составил € 7 705 780. Действующим чемпионом мужского турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.
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