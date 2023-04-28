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Стал известен соперник Хачанова в третьем круге Madrid Open

Стал известен соперник Хачанова в третьем круге Madrid Open
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25-я ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут нанёс поражение французу Кентену Алису (66-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга турнира категории ATP-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут.

Испанец выполнил семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. Его соперник 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В третьем круге Баутиста-Агут сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым, который ранее в своём матче второго круга оказался сильнее бразильца Тьяго Монтейро.

Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составил € 7 705 780. Действующим чемпионом мужского турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.

Мадрид (м). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 17:10 МСК
Кентен Алис
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 3
4 		7 7 6
         
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
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