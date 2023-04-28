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Стало известно время начала матчей Медведева и Андреевой в субботу на Madrid Open

ATP опубликовала время начала матчей шестого игрового дня на турнире Madrid Open, который пройдёт завтра, 29 апреля.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей с участием россиян:

Даниил Медведев (Россия, 2) — Андреа Вавассори (Италия, Q) — 12:00 мск. Матч поставлен первым номером на стадионе Маноло Сантана.

Александр Шевченко (Россия, Q) — Иржи Легечка (Чехия, 31) — 12:00 мск. Матч поставлен первым номером на корте №4.

Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Томми Пол (США, 14) — матч поставлен вторым номером на корте №4, игры на котором начнутся в 12:00 мск.

Аслан Карацев (Россия, Q) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 23) — матч поставлен вторым номером на корте №6, игры на котором начнутся в 12:00 мск.

Людмила Самсонова (Россия, 14) — Елена Остапенко (Латвия, 19) — матч поставлен вторым номером на корте №3, игры на котором начнутся в 12:00 мск.

Мирра Андреева (Россия, WC) — Магда Линетт (Польша) — матч поставлен третьим номером на корте №4, игры на котором начнутся в 12:00 мск.