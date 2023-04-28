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Украинка Цуренко стала соперницей Касаткиной в третьем круге турнира в Мадриде

Украинка Цуренко стала соперницей Касаткиной в третьем круге турнира в Мадриде
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Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000, который проходит в Мадриде (Испания). В матче второго раунда соревнований Цуренко нанесла поражение 25-й сеяной представительнице Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счётом 3:6, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

Цуренко не подала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. Тайхман дважды подала навылет, три раза ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

Соперницы впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в 1/8 финала турнира в Мадриде Цуренко сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, посеянной под восьмым номером.

Мадрид (ж). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 18:00 МСК
Хиль Белен Тайхман
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
3 		6 6
         
Леся Цуренко
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
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