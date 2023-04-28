Украинка Цуренко стала соперницей Касаткиной в третьем круге турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000, который проходит в Мадриде (Испания). В матче второго раунда соревнований Цуренко нанесла поражение 25-й сеяной представительнице Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счётом 3:6, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

Цуренко не подала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. Тайхман дважды подала навылет, три раза ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

Соперницы впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в 1/8 финала турнира в Мадриде Цуренко сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, посеянной под восьмым номером.