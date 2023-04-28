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Хуркач — лидер по количеству тай-брейков на «Мастерсах» среди действующих теннисистов

Хуркач — лидер по количеству тай-брейков на «Мастерсах» среди действующих теннисистов
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В эти минуты в Мадриде (Испания) проходит матч второго круга грунтового турнира ATP-1000, в котором 15-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач играет с французом Ришаром Гаске (43-й номер рейтинга ATP).

На данный момент начался второй сет. Первая партия, исход которой решился на тай-брейке, закончилась в пользу французского теннисиста (7:6 (11:9)).

Этот тай-брейк стал для Хуркача уже 57-м с 2018 года на турнирах серии «Мастерс». Поляк лидирует по этому показателю среди действующих теннисистов. На втором месте американец Джон Иснер (52). На третьем — грек Стефанос Циципас (44).

Среди россиян больше всего тай-брейков за последние пять лет провёл Карен Хачанов (27).

Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составил € 7 705 780. Действующим чемпионом мужского турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.

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