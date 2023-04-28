«Когда муж — твой тренер». Жабер показала, как боксирует с супругом на тренировке

Четвёртая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер опубликовала новое видео на своей странице в социальной сетях, на котором показала, как боксирует с супругом-тренером в спортзале.
«Когда муж — твой тренер», — написала Онс, добавив смеющийся эмодзи.
Напомним, муж теннисистки фехтовальщик Карим Камун является её тренером.
Спортсменка из Туниса пропускает проходящий в эти дни грунтовый турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за разрыва связок голени. Отметим, что в столице Испании Жабер должна была защищать прошлогодний титул. У Онс отнимется 1000 рейтинговых очков после завершения соревнований.
На прошлой неделе на турнире в Штутгарте (Германия) Жабер дошла до полуфинала, с которого снялась, отыграв почти 20 минут. Уходя с корта, тунисская спортсменка не смогла сдержать слёз.
- 28 апреля 2023
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