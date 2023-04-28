Корда проиграл 128-й ракетке мира и завершает выступления на «Мастерсе» в Мадриде

Французский теннисист Уго Гренье (128-й номер рейтинга ATP) нанёс поражение 28-й ракетке мира американцу Себастьяну Корде в матче второго круга турнира категории ATP-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (9:7).

Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту.

Гренье выполнил три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. Американец шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и использовал три брейк-пойнта из восьми.

Соперником француза в третьем круге станет победитель матча Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Александр Зверев (Германия).

Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составил € 7 705 780. Действующим чемпионом мужского турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.