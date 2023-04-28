Корда проиграл 128-й ракетке мира и завершает выступления на «Мастерсе» в Мадриде
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Французский теннисист Уго Гренье (128-й номер рейтинга ATP) нанёс поражение 28-й ракетке мира американцу Себастьяну Корде в матче второго круга турнира категории ATP-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (9:7).
Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту.
Гренье выполнил три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. Американец шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и использовал три брейк-пойнта из восьми.
Соперником француза в третьем круге станет победитель матча Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Александр Зверев (Германия).
Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составил € 7 705 780. Действующим чемпионом мужского турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.
Мадрид (м). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 19:45 МСК
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
0 : 2
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Уго Гренье
У. Гренье
Комментарии
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