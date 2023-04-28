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Хуркач победил Гаске и вышел в третий круг Madrid Open

Хуркач победил Гаске и вышел в третий круг Madrid Open
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15-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл француза Ришара Гаске (43-й номер рейтинга ATP) во втором круге грунтового турнира категории ATP-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 6:7 (9:11), 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 26 минут.

Хуркач сделал 29 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Его соперник девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из четырёх.

В третьем круге соперником Хуркача станет хорватский теннисист Борна Чорич, который ранее оказался сильнее француза Юго Гастона.

Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составил € 7 705 780. Действующим чемпионом мужского турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.

Мадрид (м). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 19:55 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 9 		6 7
7 11 		4 5
         
Ришар Гаске
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
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