Хуркач победил Гаске и вышел в третий круг Madrid Open
Поделиться
15-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл француза Ришара Гаске (43-й номер рейтинга ATP) во втором круге грунтового турнира категории ATP-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 6:7 (9:11), 6:4, 7:5.
Продолжительность матча составила 2 часа 26 минут.
Хуркач сделал 29 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Его соперник девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из четырёх.
В третьем круге соперником Хуркача станет хорватский теннисист Борна Чорич, который ранее оказался сильнее француза Юго Гастона.
Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составил € 7 705 780. Действующим чемпионом мужского турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.
Мадрид (м). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 19:55 МСК
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|4
|5
Ришар Гаске
Р. Гаске
Комментарии
- 28 апреля 2023
-
22:31
-
22:20
-
22:04
-
21:25
-
21:03
-
20:36
-
20:03
-
19:58
-
19:37
-
19:26
-
18:29
-
18:12
-
17:52
-
17:46
-
17:24
-
17:01
-
16:49
-
16:33
-
16:24
-
16:08
-
15:43
-
15:30
-
14:37
-
14:35
-
14:20
-
13:50
-
12:53
-
12:50
-
12:04
-
11:18
-
10:33
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
Партнерский контент