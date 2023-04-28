Хуркач победил Гаске и вышел в третий круг Madrid Open

15-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл француза Ришара Гаске (43-й номер рейтинга ATP) во втором круге грунтового турнира категории ATP-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 6:7 (9:11), 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 26 минут.

Хуркач сделал 29 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Его соперник девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из четырёх.

В третьем круге соперником Хуркача станет хорватский теннисист Борна Чорич, который ранее оказался сильнее француза Юго Гастона.

Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составил € 7 705 780. Действующим чемпионом мужского турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.