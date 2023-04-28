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Свёнтек без проблем обыграла 92-ю ракетку мира и вышла в третий круг турнира в Мадриде

Свёнтек без проблем обыграла 92-ю ракетку мира и вышла в третий круг турнира в Мадриде
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно обыграла австрийскую теннисистку Юлию Грабер (92-й номер рейтинга WTA) в матче второго круга турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.

Свёнтек сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Её соперница один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала один-единственный брейк-пойнт.

Соперницей Свёнтек в третьем круге станет американская теннисистка Бернарда Пера, которая ранее оказалась сильнее Татьяны Марии из Германии.

Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Женский турнир проходит с 25 апреля по 6 мая.

Мадрид (ж). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 21:15 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Юлия Грабер
Австрия
Юлия Грабер
Ю. Грабер
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