Свёнтек без проблем обыграла 92-ю ракетку мира и вышла в третий круг турнира в Мадриде
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно обыграла австрийскую теннисистку Юлию Грабер (92-й номер рейтинга WTA) в матче второго круга турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 6:3, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.
Свёнтек сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Её соперница один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала один-единственный брейк-пойнт.
Соперницей Свёнтек в третьем круге станет американская теннисистка Бернарда Пера, которая ранее оказалась сильнее Татьяны Марии из Германии.
Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Женский турнир проходит с 25 апреля по 6 мая.
Мадрид (ж). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 21:15 МСК
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
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Юлия Грабер
Ю. Грабер
Комментарии
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