Руне одержал тяжёлую победу над Бубликом и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
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Седьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне нанёс поражение казахстанскому теннисисту Александру Бублику в матче второго круга грунтового турнира категории ATP-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 6:1, 4:6, 7:6 (11:9).
Продолжительность матча составила два часа пять минут.
Руне выполнил шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. Его соперник 14 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и использовал два брейк-пойнта из двух.
Соперником датчанина в третьем круге станет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина.
Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составил € 7 705 780. Действующим чемпионом мужского турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.
Мадрид (м). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 20:45 МСК
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|6 9
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|4
|7 11
Хольгер Руне
Х. Руне
Комментарии
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