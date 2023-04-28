Руне одержал тяжёлую победу над Бубликом и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Седьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне нанёс поражение казахстанскому теннисисту Александру Бублику в матче второго круга грунтового турнира категории ATP-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 6:1, 4:6, 7:6 (11:9).

Продолжительность матча составила два часа пять минут.

Руне выполнил шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. Его соперник 14 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и использовал два брейк-пойнта из двух.

Соперником датчанина в третьем круге станет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина.

Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составил € 7 705 780. Действующим чемпионом мужского турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.