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Руне одержал тяжёлую победу над Бубликом и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Руне одержал тяжёлую победу над Бубликом и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
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Седьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне нанёс поражение казахстанскому теннисисту Александру Бублику в матче второго круга грунтового турнира категории ATP-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 6:1, 4:6, 7:6 (11:9).

Продолжительность матча составила два часа пять минут.

Руне выполнил шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. Его соперник 14 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и использовал два брейк-пойнта из двух.

Соперником датчанина в третьем круге станет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина.

Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составил € 7 705 780. Действующим чемпионом мужского турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.

Мадрид (м). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 20:45 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 6 9
6 		4 7 11
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
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