Мадрид-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей пятого игрового дня

Сегодня, 29 апреля, стартует пятый игровой день турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который продлится до 6 мая. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих матчей.

Теннис. Турнир категории WTA-1000, грунт, Мадрид. Расписание пятого игрового дня:

Ирина Бегу (Румыния, 31) — Шелби Роджерс (США, 33) — начало матча приблизительно в 12:00 мск.

Элисе Мертенс (Бельгия, 24) — Юле Нимайер (Германия) — начало матча приблизительно в 12:00 мск.

Людмила Самсонова (Россия, 14) — Елена Остапенко (Латвия, 19) — начало матча приблизительно в 13:30 мск.

Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, WC) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — начало матча приблизительно в 14:00 мск.

Мирра Андреева (Россия, WC) — Магда Линетт (Польша, 17) — начало матча приблизительно в 15:00 мск.

Кори Гауфф (США, 6) — Паула Бадоса (Испания, 26) — начало матча приблизительно в 17:00 мск.

Каролин Гарсия (Франция, 5) — Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — начало матча приблизительно в 19:00 мск.

Ребека Масарова (Испания, WC) — Мария Саккари (Греция, 9) — начало матча приблизительно в 22:30 мск.