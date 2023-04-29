Зверев одержал волевую победу над Карбальес-Баэной во втором круге Madrid Open

Немецкий теннисист Александру Звереву (16-й номер рейтинга ATP) обыграл представителя Испании Роберто Карбальес-Баэну в матче второго круга турнира категории ATP-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:0.

Продолжительность матча составила 3 часа 25 минут.

Испанец выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из девяти. Зверев 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и использовал пять брейк-пойнтов из девяти.

В третьем круге соперником Зверева станет французский теннисист Уго Гренье, который ранее одолел американца Себастьяна Корду.

Напомним, Карлос Алькарас является действующим чемпионом «Мастерса» в Мадриде.

Призовой фонд соревнований в столице Испании составил € 7 705 780.