Мадрид-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей пятого игрового дня
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Сегодня, 29 апреля, продолжится грунтовый турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. Расписание пятого игрового дня
Людмила Самсонова (Россия) – Елена Остапенко (Латвия) – начало матча — приблизительно в 13:30 мск.
Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) – Арина Соболенко (Беларусь) – начало матча — приблизительно в 14:00 мск.
Мирра Андреева (Россия) – Магда Линетт (Польша) – начало матча — приблизительно в 15:00 мск.
Кори Гауфф (США) – Паула Бадоса (Испания) – начало матча — приблизительно в 17:00 мск.
Каролин Гарсия (Франция) – Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) – начало матча — приблизительно в 19:00 мск.
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