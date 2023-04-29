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Мадрид-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей пятого игрового дня

Мадрид-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей пятого игрового дня
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Сегодня, 29 апреля, продолжится грунтовый турнир категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня соревнований.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Расписание игрового дня

Андреа Вавассори (Италия) – Даниил Медведев (Россия) – начало матча — приблизительно в 12:00 мск.
Томми Пол (США) – Роман Сафиуллин (Россия) – начало матча — приблизительно в 13:30 мск.
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Душан Лайович (Сербия) – начало матча — приблизительно в 13:30 мск.
Аслан Карацев (Россия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – начало матча — приблизительно в 13:30 мск.
Доминик Тим (Австрия) – Стефанос Циципас (Греция) – начало матча — приблизительно в 21:00 мск.

Теннис. Мужчины. Мадрид. Календарь
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