Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мадрид-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей пятого игрового дня

Сегодня, 29 апреля, продолжится грунтовый турнир категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня соревнований.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Расписание игрового дня

Андреа Вавассори (Италия) – Даниил Медведев (Россия) – начало матча — приблизительно в 12:00 мск.

Томми Пол (США) – Роман Сафиуллин (Россия) – начало матча — приблизительно в 13:30 мск.

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Душан Лайович (Сербия) – начало матча — приблизительно в 13:30 мск.

Аслан Карацев (Россия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – начало матча — приблизительно в 13:30 мск.

Доминик Тим (Австрия) – Стефанос Циципас (Греция) – начало матча — приблизительно в 21:00 мск.