Тренер Рублёва: Андрею нужно найти грань между спокойствием и безумством по любому поводу

Бето Мартин, тренер шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва, рассказал о психологической работе со спортсменом.

«Задача состоит в том, чтобы помочь Андрею нащупать грань между спокойствием и безумством по любому поводу. Мы не хотим, чтобы он потерял искру, которая делает его хорошим игроком, или спортивную агрессию. Он должен играть с рвением, и если он будет пассивен, ничего не сработает. Мы говорим с командой об этом, о попытках найти баланс. Пока что Андрею это удаётся», — приводит слова Мартина ATP Tour.

Напомним, накануне Рублёв обыграл швейцарского теннисиста Стэна Вавринку в матче второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) и вышел в следующий раунд соревнований.