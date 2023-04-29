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Тренер Рублёва: Андрею нужно найти грань между спокойствием и безумством по любому поводу

Тренер Рублёва: Андрею нужно найти грань между спокойствием и безумством по любому поводу
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Бето Мартин, тренер шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва, рассказал о психологической работе со спортсменом.

«Задача состоит в том, чтобы помочь Андрею нащупать грань между спокойствием и безумством по любому поводу. Мы не хотим, чтобы он потерял искру, которая делает его хорошим игроком, или спортивную агрессию. Он должен играть с рвением, и если он будет пассивен, ничего не сработает. Мы говорим с командой об этом, о попытках найти баланс. Пока что Андрею это удаётся», — приводит слова Мартина ATP Tour.

Напомним, накануне Рублёв обыграл швейцарского теннисиста Стэна Вавринку в матче второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) и вышел в следующий раунд соревнований.

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