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«Лол, это изменило мою жизнь». Осака — о речи Янниса Адетокунбо после вылета из плей-офф

«Лол, это изменило мою жизнь». Осака — о речи Янниса Адетокунбо после вылета из плей-офф
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высоко оценила реакцию звёздного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо на вопрос журналиста, считает ли он текущий сезон команды провальным из-за раннего вылета из плей-офф НБА.

«Майкл Джордан провёл в НБА 15 сезонов, выиграл шесть титулов. Получается, остальные девять сезонов у него были неудачными? Я задаю вам этот вопрос. Тогда зачем вы мне задаёте подобные неправильно поставленные вопросы? В спорте не бывает неудач», — эмоционально ответил Яннис журналисту.

«Это, наверное, самая бодрящая оценка, которую я когда-либо слышала. Думаю, это изменило мою жизнь, лол», — написала Осака в своих социальных сетях.

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