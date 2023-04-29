Бушар извинилась за высказывание о допингистках, сделанное после победы над Ястремской

Бывшая пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар удалила резонансное высказывание в социальных сетях, сделанное после победы над украинкой Даяной Ястремской в первом круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Есть что-то особенное в том, чтобы играть с допингистками в Мадриде…», — заявила Бушар. Напомним, Ястремская была замешана в допинг-скандале, но её оправдали.

«Я хочу извиниться за свой вчерашний твит. Это были необдуманные и ненужные слова. Хотя я всегда выступала за честную игру, я не располагала всеми фактами и, конечно, не хотела навредить. Я продолжу работать над собой на корте и за его пределами», — написала Бушар в своих социальных сетях.

Также стоит отметить, что слово «допингистка» в адрес оправданной теннисистки может быть расценено как нарушение Кодекса поведения WTA.