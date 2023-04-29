«Грунт похож на порошок». Свёнтек — о тренировочном корте в Мадриде

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о качестве грунтового покрытия на кортах в Мадриде.

«На тренировочном корте лежит цемент и немного грунта, а грунт больше похож на порошок. На центральном корте другой грунт, более жёлтый, как на «Ролан Гаррос». Это делает покрытие мягче. Скольжение короче, и мяч подпрыгивает более динамично», — приводит слова Свёнтек ASAP Sports.

Напомним, накануне Свёнтек уверенно обыграла австрийскую теннисистку Юлию Грабер (92-й номер рейтинга WTA) в матче второго круга турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча продлилась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2. Соперницей Свёнтек в третьем круге станет американская теннисистка Бернарда Пера.