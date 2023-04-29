Зверев стал единственным действующим игроком в возрасте до 30 лет с 350 победами в туре

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал единственным действующим игроком в возрасте младше 30 лет, которому удалось преодолеть рубеж в 350 побед в туре. Несколько дней назад, 20 апреля, Александру исполнилось 26 лет.

350-я победа Зверева на уровне ATP произошла на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Во втором круге соревнований Александр со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:0 обыграл представителя Испании Роберто Карбальес-Баэну. В третьем круге соперником Зверева станет французский теннисист Уго Гренье.

Также стоит отметить, что Зверев занимает 16-е место по количеству выигранных матчей среди действующих теннисистов.