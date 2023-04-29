Даниил Медведев — Андреа Вавассори: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга Мадрида

Сегодня, 29 апреля, чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев начнёт путь на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В стартовом для себя матче (втором круге) Медведев (2) сразится с представителем Италии Андреа Вавассори (Q). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте (имени Маноло Сантаны) и начнётся чуть позднее 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андреа Вавассори во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

Ранее Медведев и Вавассори ни разу не проводили матчей на взрослом уровне. В первом круге соревнований в Мадриде Андреа со счётом 6:2, 7:6 (9:7) обыграл трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона, британца Энди Маррея.