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Даниил Медведев — Андреа Вавассори: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга Мадрида

Даниил Медведев — Андреа Вавассори: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга Мадрида
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Сегодня, 29 апреля, чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев начнёт путь на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В стартовом для себя матче (втором круге) Медведев (2) сразится с представителем Италии Андреа Вавассори (Q). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте (имени Маноло Сантаны) и начнётся чуть позднее 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андреа Вавассори во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

Мадрид (м). 2-й круг
29 апреля 2023, суббота. 12:15 МСК
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
А. Вавассори
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1 		   
2 		   
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Ранее Медведев и Вавассори ни разу не проводили матчей на взрослом уровне. В первом круге соревнований в Мадриде Андреа со счётом 6:2, 7:6 (9:7) обыграл трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона, британца Энди Маррея.

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