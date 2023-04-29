Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала, что побудило её заняться теннисом

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о старте своей спортивной карьеры.

«У меня всегда было много энергии. Так что нужно было найти какое-то занятие, чтобы не тратить её впустую. Но это было не напрасно. Я индивидуалистка. Хочу иметь полный контроль. Если бы я не достигла высот в спорте, меня бы это раздражало.

Посетив «Ролан Гаррос», я окончательно решила стать теннисисткой. Я видела все эти корты, суперзвёзд спорта, которые проходили мимо. Меня это поразило. Я подумала: «Вау, может быть, у меня есть шанс оказаться там в будущем и прожить эту жизнь», — приводит слова Свёнтек Time.

Напомним, накануне Свёнтек уверенно обыграла австрийскую теннисистку Юлию Грабер (92-й номер рейтинга WTA) в матче второго круга турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).