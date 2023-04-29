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Муратоглу указал на бездействие организации Новака Джоковича по допинг-делу Халеп

Муратоглу указал на бездействие организации Новака Джоковича по допинг-делу Халеп
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Патрик Муратоглу, тренер двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, румынки Симоны Халеп, обратил внимание на то, что Ассоциация профессиональных игроков в теннис (PTPA), созданная первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, не выполняет заявленные ей же обязанности.

Муратоглу сделал репост программного заявления PTPA, в котором говорится, что организация будет поддерживать игроков, которые отстаивают своё право на оправдательный приговор (если имеют доказательства), если судебные процедуры начнут затягиваться.

«Здорово, что это есть в ваших правилах, но как вы заставляете антидопинговую службу применять их?» — написал Муратоглу в своих социальных сетях.

Ранее подопечная Муратоглу Халеп пожаловалась, что её допинг-дело по разным причинам сильно затягивается, а это отдаляет её возвращение в тур.

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