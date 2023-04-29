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Даниил Медведев уверенно вышел в 3-й круг «Мастерса» в Мадриде, где сразится с Шевченко

Даниил Медведев уверенно вышел в 3-й круг «Мастерса» в Мадриде, где сразится с Шевченко
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче второго круга Медведев (2) со счётом 6:4, 6:3 обыграл представителя Италии Андреа Вавассори (Q). Встреча продлилась 1 час и 23 минуты. Медведев четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Вавассори три эйса, ни одной двойной ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

Соперником Медведева в третьем круге соревнований в Мадриде станет соотечественник – 22-летний Александр Шевченко (Q).

Отметим, что в Мадриде Медведеву не нужно защищать рейтинговые очки, так как в прошлом году он не принимал участия в турнире из-за операции по удалению грыжи.

Мадрид (м). 2-й круг
29 апреля 2023, суббота. 12:15 МСК
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
А. Вавассори
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Комментарии
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