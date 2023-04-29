Видео: юный Бен Шелтон исполнил невероятный удар в матче второго круга турнира в Мадриде

20-летний американский теннисист Бен Шелтон, занимающий 38-ю строчку в рейтинге ATP, исполнил невероятный удар со спины по ходу матча второго круга на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), где он сражается с немцем Ян-Леннардом Штруффом.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP
Это произошло на старте второго сета. Шелтон выиграл первую партию со счётом 6:4, однако вторую отдал Штруффу на тай-брейке (6:7 (4:7)). В случае победы Бен сыграет либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (7), либо с сербом Душаном Лайовичем.
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Стоит отметить, что Шелтон проводит первые матчи в своей карьере на европейском грунтовом покрытии. Ранее он играл только на американских кортах. Пока из пяти проведённых матчей он выиграл два.
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