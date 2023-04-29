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Матчи россиян на «Мастерсе» в Мадриде прервал дождь

Все матчи на турнире категории WTA-1000 и турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) прервал дождь.

Прерванные матчи на турнире в Мадриде:

Бен Шелтон (США, 32) – Ян-Леннард Штруфф (Германия, LL) – 6:4, 6:7 (4:7), 0:3.

Томми Пол (США, 14) – Роман Сафиуллин (Россия, Q) – 2:5.

Аслан Карацев (Россия, Q) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 23) – 2:1.

Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) – Карен Хачанов/Андрей Рублёв (оба – Россия) – 5:2.

Ирина Бегу (Румыния, 31) – Шелби Роджерс (США, 33) – 7:5, 4:2.

Ранее друг на друга в третий круг соревнований в Мадриде вышли чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира Даниил Медведев (2) и 22-летний Александр Шевченко (Q).

Соревнования в Мадриде продлятся до 7 мая.