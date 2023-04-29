Даниил Медведев прокомментировал победу в матче второго круга турнира в Мадриде

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над итальянцем Андреа Вавассори в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Я хорошо играл сегодня. И чувствовал себя нормально. В этом матче было несколько напряжённых моментов, но я ощущал, что контролирую ситуацию. Очень доволен своим уровнем. Просто хочу играть как можно лучше. Многие говорят, что выступать в Мадриде мне должно нравиться гораздо больше, чем на других грунтовых кортах, потому что корт тут быстрее. Но я не очень хорошо выступал в Мадриде прежде. Сейчас получился отличный матч, и я надеюсь, таких игр в ближайшее время будет много», — приводит слова Медведева ATP Tour.