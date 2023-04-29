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Бен Шелтон в упорной борьбе проиграл лаки-лузеру на старте «Мастерса» в Мадриде

Бен Шелтон в упорной борьбе проиграл лаки-лузеру на старте «Мастерса» в Мадриде
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20-летний американский теннисист Бен Шелтон, занимающий 38-ю строчку в рейтинге ATP, не сумел пробиться в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В стартовом для себя матче Шелтон (32) проиграл лаки-лузеру немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 5:7. Отметим, что поединок теннисистов прерывался из-за дождя.

Общая продолжительность матча составила 2 часа и 21 минуту. Шелтон 21 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Штруффа 11 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге Штруфф сразится либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (7), либо с сербом Душаном Лайовичем.

Мадрид (м). 2-й круг
29 апреля 2023, суббота. 12:10 МСК
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 7
6 		6 4 5
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
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