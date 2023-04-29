Бен Шелтон в упорной борьбе проиграл лаки-лузеру на старте «Мастерса» в Мадриде
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20-летний американский теннисист Бен Шелтон, занимающий 38-ю строчку в рейтинге ATP, не сумел пробиться в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В стартовом для себя матче Шелтон (32) проиграл лаки-лузеру немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 5:7. Отметим, что поединок теннисистов прерывался из-за дождя.
Общая продолжительность матча составила 2 часа и 21 минуту. Шелтон 21 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Штруффа 11 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В третьем круге Штруфф сразится либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (7), либо с сербом Душаном Лайовичем.
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