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Соболенко пробилась в 1/8 финала турнира в Мадриде, где может сыграть с Миррой Андреевой

Соболенко пробилась в 1/8 финала турнира в Мадриде, где может сыграть с Миррой Андреевой
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче третьего круга Соболенко (2) со счётом 6:4, 7:5 обыграла представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано (WC). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 55 минут. Соболенко четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. На счету Осорио ни одного эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Мадриде Соболенко сразится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия, WC) — Магда Линетт (Польша, 17).

Мадрид (ж). 3-й круг
29 апреля 2023, суббота. 14:10 МСК
Мария-Камила Осорио-Серрано
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5  
6 		7  
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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