Соболенко пробилась в 1/8 финала турнира в Мадриде, где может сыграть с Миррой Андреевой
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В матче третьего круга Соболенко (2) со счётом 6:4, 7:5 обыграла представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано (WC). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 55 минут. Соболенко четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. На счету Осорио ни одного эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
За выход в четвертьфинал соревнований в Мадриде Соболенко сразится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия, WC) — Магда Линетт (Польша, 17).
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