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Рублёв и Хачанов вышли во второй круг турнира в Мадриде, где сыграют с парой Мектич/Павич

Рублёв и Хачанов вышли во второй круг турнира в Мадриде, где сыграют с парой Мектич/Павич
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв пробились во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), играя в парном разряде.

В стартовом матче Хачанов и Рублёв со счётом 3:6, 6:4, [10:7] обыграли дуэт Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина). Встреча продлилась 1 час и 25 минут, поединок прерывался на дождь. Хачанов и Рублёв шесть раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из четырёх. На счету Гранольерса и Себальоса семь эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем матче Хачанова и Рублёва ждёт встреча с пятыми сеяными, парой Никола Мектич/Мате Павич (оба — Хорватия).

Мадрид — парный разряд (м). 1-й круг
29 апреля 2023, суббота. 13:30 МСК
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
Аргентина
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 0 7
3 		6 1 10
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
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