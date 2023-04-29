Рублёв и Хачанов вышли во второй круг турнира в Мадриде, где сыграют с парой Мектич/Павич
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв пробились во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), играя в парном разряде.
В стартовом матче Хачанов и Рублёв со счётом 3:6, 6:4, [10:7] обыграли дуэт Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина). Встреча продлилась 1 час и 25 минут, поединок прерывался на дождь. Хачанов и Рублёв шесть раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из четырёх. На счету Гранольерса и Себальоса семь эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем матче Хачанова и Рублёва ждёт встреча с пятыми сеяными, парой Никола Мектич/Мате Павич (оба — Хорватия).
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