Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аслан Карацев пробился в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв теннисиста из топ-30

Аслан Карацев пробился в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв теннисиста из топ-30
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Аслан Карацев пробился в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Это уже четвёртая победа Аслана в Мадриде.

В матче второго круга Карацев (Q) со счётом 6:2, 7:5 обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (23). Встреча продлилась 1 час и 33 минуты. Карацев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Ботика шесть эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Карацева в Мадриде станет победитель матча Алекс де Минор (Австралия, 16) — Марко Чеккинато (Италия, Q).

Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составил € 7 705 780. Их действующим чемпионом является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Мадрид (м). 2-й круг
29 апреля 2023, суббота. 13:40 МСК
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023