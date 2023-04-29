Аслан Карацев пробился в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв теннисиста из топ-30

Российский теннисист Аслан Карацев пробился в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Это уже четвёртая победа Аслана в Мадриде.

В матче второго круга Карацев (Q) со счётом 6:2, 7:5 обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (23). Встреча продлилась 1 час и 33 минуты. Карацев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Ботика шесть эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Карацева в Мадриде станет победитель матча Алекс де Минор (Австралия, 16) — Марко Чеккинато (Италия, Q).

Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составил € 7 705 780. Их действующим чемпионом является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.