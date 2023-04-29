Калинская и Макнелли обыграли Звонарёву и Зигемунд в первом круге парного разряда
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Российская теннисистка Анна Калинская и американка Кэти Макнелли в первом круге парного разряда турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания), обыграли немку Лауру Зигемунд, выступающую в паре с россиянкой Верой Звонарёвой. Встреча спортсменок завершилась со счётом 5:7, 6:2, [10:8].
Мадрид — парный разряд (ж). 1-й круг
29 апреля 2023, суббота. 15:15 МСК
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|2
|0 8
|
|6
|1 10
Анна Калинская
Кэти Макнелли
А. Калинская К. Макнелли
Встреча продолжалась 1 час 48 минут. За это время Калинская и Макнелли реализовали четыре из девяти брейк-пойнтов и допустили две двойные ошибки. Зигемунд и Звонарёва, в свою очередь, реализовали 3 брейк-пойнта из 11 и допустили три двойные ошибки. Эйсов в матче не было.
Во втором круге парного разряда Калинская и Макнелли сыграют против пары Арина Соболенко (Беларусь) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия). Матч состоится в воскресенье, 30 апреля.
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