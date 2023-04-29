Видеообзор победы Андреевой над 19-й ракеткой мира Магдой Линетт

В субботу, 29 апреля, прошёл матч третьего круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), в котором российская теннисистка Мирра Андреева, дебютантка соревнований, одержала победу над второй подряд соперницей из топ-20 рейтинга WTA. Россиянка победила польскую спортсменку Магду Линетт, 19-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Мирра Андреева (Россия) — Магда Линетт (Польша).

Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В матче четвёртого круга Мирре Андреевой предстоит встретиться со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Встреча пройдёт в понедельник, 1 мая.