Видеообзор победы Андреевой над 19-й ракеткой мира Магдой Линетт
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В субботу, 29 апреля, прошёл матч третьего круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), в котором российская теннисистка Мирра Андреева, дебютантка соревнований, одержала победу над второй подряд соперницей из топ-20 рейтинга WTA. Россиянка победила польскую спортсменку Магду Линетт, 19-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Мирра Андреева (Россия) — Магда Линетт (Польша).
Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.
В матче четвёртого круга Мирре Андреевой предстоит встретиться со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Встреча пройдёт в понедельник, 1 мая.
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