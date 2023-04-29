Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Панова в дуэте с Олмос вышла во второй круг парного разряда турнира WTA-1000

Панова в дуэте с Олмос вышла во второй круг парного разряда турнира WTA-1000
Комментарии

Российская теннисистка Александра Панова и мексиканская спортсменка Джулиана Олмос вышли во второй круг парного разряда турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Дуэт спортсменок одолел пару Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Алиция Росольска (Польша) в двух сетах. Счёт — 6:1, 7:5.

Мадрид — парный разряд (ж). 1-й круг
29 апреля 2023, суббота. 19:05 МСК
Джулиана Олмос
Мексика
Джулиана Олмос
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Д. Олмос А. Панова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
1 		5  
         
Кирстен Флипкенс
Бельгия
Кирстен Флипкенс
Алиция Росольска
Польша
Алиция Росольска
К. Флипкенс А. Росольска

Матч продолжался 1 час 12 минут. На счету Пановой и Олмос две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Их соперницы, Флипкенс и Росольска, в свою очередь, использовали только один брейк-пойнт из четырёх, допустили две двойные ошибки и выполнили два эйса.

В матче второго круга Панова и Олмос встретятся с американским дуэтом Кори Гауфф — Джессика Пегула. Встреча пройдёт в воскресенье, 30 апреля.

Материалы по теме
Очередная сенсация от Андреевой в Мадриде! Медведев и другие наши теннисисты тоже выиграли
Live
Очередная сенсация от Андреевой в Мадриде! Медведев и другие наши теннисисты тоже выиграли
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023