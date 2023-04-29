Панова в дуэте с Олмос вышла во второй круг парного разряда турнира WTA-1000
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Российская теннисистка Александра Панова и мексиканская спортсменка Джулиана Олмос вышли во второй круг парного разряда турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Дуэт спортсменок одолел пару Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Алиция Росольска (Польша) в двух сетах. Счёт — 6:1, 7:5.
Мадрид — парный разряд (ж). 1-й круг
29 апреля 2023, суббота. 19:05 МСК
Джулиана Олмос
Александра Панова
Д. Олмос А. Панова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7
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|5
Кирстен Флипкенс
Алиция Росольска
К. Флипкенс А. Росольска
Матч продолжался 1 час 12 минут. На счету Пановой и Олмос две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Их соперницы, Флипкенс и Росольска, в свою очередь, использовали только один брейк-пойнт из четырёх, допустили две двойные ошибки и выполнили два эйса.
В матче второго круга Панова и Олмос встретятся с американским дуэтом Кори Гауфф — Джессика Пегула. Встреча пройдёт в воскресенье, 30 апреля.
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