Панова в дуэте с Олмос вышла во второй круг парного разряда турнира WTA-1000

Российская теннисистка Александра Панова и мексиканская спортсменка Джулиана Олмос вышли во второй круг парного разряда турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Дуэт спортсменок одолел пару Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Алиция Росольска (Польша) в двух сетах. Счёт — 6:1, 7:5.

Матч продолжался 1 час 12 минут. На счету Пановой и Олмос две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Их соперницы, Флипкенс и Росольска, в свою очередь, использовали только один брейк-пойнт из четырёх, допустили две двойные ошибки и выполнили два эйса.

В матче второго круга Панова и Олмос встретятся с американским дуэтом Кори Гауфф — Джессика Пегула. Встреча пройдёт в воскресенье, 30 апреля.