Ольховский: ЦСКА — это великий клуб, в нём появилось очень много великих спортсменов

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский в честь столетнего юбилея ЦСКА рассказал, как попал в систему клуба.

«Я пробовал себя в плавании и лыжах, и у меня неплохо получалось. В ЦСКА на теннис меня привела мама, так что у меня не было историй, как у многих, про призыв. В девять лет я пробовал попасть в «Динамо», но меня туда не взяли из-за возраста, туда брали ребят помладше, но потом приняли в ЦСКА, который стал для меня родным клубом.

Столетний юбилей ЦСКА — это знаменательная дата. Армейцы доказали, что ЦСКА — это великий клуб, в нём появилось очень много великих спортсменов, и сейчас это один из самых известных и ведущих клубов в нашей стране», — цитирует Ольховского ТАСС.

29 апреля празднуется столетие спортивного клуба армии. Ровно 100 лет назад, в 1923 году, прошёл футбольный матч между спортсменами-армейцами на первенство Москвы.