Мирра Андреева — о матче с Соболенко: просто нужно выйти и показать свой лучший теннис

Российская теннисистка Мирра Андреева, обыгравшая уже двух спортсменок из топ-20 рейтинга WTA на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), рассказала о настрое на матч со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, а также поделилась впечатлениями от своего первого взрослого турнира.

«Конечно, я не ожидала, что окажусь здесь, пройду так далеко и буду играть с Соболенко в 1/8 финала. Но меня не особенно удивляет мой уровень, ведь я знаю, как могу играть.

В матче с Соболенко мне нечего терять. Просто нужно выйти и показать свой лучший теннис. На мне нет никакого давления. Мне кажется, давление будет на ней, потому что она будет играть с 16-летней девушкой. Скорее всего, мы сыграем на стадионе, и это меня очень радует.

Здесь особенная атмосфера. Ты сидишь за обедом, а вокруг звёзды. Видишь, как проходит Энди Маррей, — а он такой красивый в жизни! Такой великолепный!

Мне нравится сама атмосфера между игроками. Просто оказаться среди них — потрясающе!» — сказала Мирра каналу Tennis Channel.