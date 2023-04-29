«Я играла идеально». Паула Бадоса набирает спортивную форму

Испанская теннисистка, 42-я ракетка мира Паула Бадоса в субботу, 29 апреля, выиграла матч третьего круга турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания), разгромив американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 6:0. Спортсменка набирает форму и восстанавливается после проблем с ментальным здоровьем: долгое время Бадоса боролась с депрессией.
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«Люди воспринимают это как признак слабости, но депрессия — это совсем другое. Я учусь справляться с этим разочарованием и извлекать положительные моменты из плохих результатов.
Я считаю, что с тактической точки зрения я играла против Гауфф просто идеально. Я счастлива», — цитирует Бадосу польское издание Sport.pl.
В матче четвёртого круга Паула Бадоса сыграет с победительницей пары Ребека Масарова (Испания) — Мария Саккари (Греция). Соперница Бадосы определится в субботу, 29 апреля.
- 29 апреля 2023
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