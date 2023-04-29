Кафельников — об Андреевой: нужно наслаждаться тем, что Мирра выиграла три матча

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников отреагировал на выход российской спортсменки Мирры Андреевой в 1/8 финала турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания).

«Каждый спортсмен уникален. Глупо сравнивать Андрееву с кем-то. Я не провожу никаких параллелей. Главное, что показывает хорошие результаты. Это говорит о том, что она совершенствуется.

Её победы не могут не радовать. Сейчас нужно наслаждаться тем, что Мирра выиграла три матча и получила рейтинговые очки. С этой стороны это очень хорошо», — приводит слова Кафельникова Sport24.

В последних двух играх в Мадриде Мирра Андреева обыграла теннисисток из топ-20 рейтинга WTA. В понедельник, 1 мая, спортсменке предстоит сыграть против второй ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко.