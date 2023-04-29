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Циципас вырвал победу у 93-й ракетки мира во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Циципас вырвал победу у 93-й ракетки мира во втором круге «Мастерса» в Мадриде
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Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас в упорной борьбе одержал победу над 93-й ракеткой мира австрийским спортсменом Домиником Тимом. Встреча прошла в рамках второго круга турнира серии «Мастерс», проходящего в Мадриде (Испания). Счёт матча — 3:6, 6:1, 7:6 (7:5).

Мадрид (м). 2-й круг
29 апреля 2023, суббота. 21:10 МСК
Доминик Тим
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 6 5
3 		6 7 7
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. На счету Стефаноса Циципаса три эйса, одна двойная и три невынужденные ошибки, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 14. Доминик Тим, в свою очередь, реализовал один брейк-пойнт из двух, допустил три двойные и десять невынужденных ошибок. Также на счету австрийца в этом матче восемь эйсов.

Циципас стал последним теннисистом, пробившимся в третий круг турнира в Мадриде: сформировались все пары. Греческому спортсмену предстоит сыграть против аргентинца Себастьяна Баэса.

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