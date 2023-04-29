Циципас вырвал победу у 93-й ракетки мира во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас в упорной борьбе одержал победу над 93-й ракеткой мира австрийским спортсменом Домиником Тимом. Встреча прошла в рамках второго круга турнира серии «Мастерс», проходящего в Мадриде (Испания). Счёт матча — 3:6, 6:1, 7:6 (7:5).
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Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. На счету Стефаноса Циципаса три эйса, одна двойная и три невынужденные ошибки, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 14. Доминик Тим, в свою очередь, реализовал один брейк-пойнт из двух, допустил три двойные и десять невынужденных ошибок. Также на счету австрийца в этом матче восемь эйсов.
Циципас стал последним теннисистом, пробившимся в третий круг турнира в Мадриде: сформировались все пары. Греческому спортсмену предстоит сыграть против аргентинца Себастьяна Баэса.
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