«Представьте, чего она достигнет, когда поправит зрение». Маррей — о комплименте Андреевой

Британский теннисист, двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде, обладатель 46 титулов в одиночном разряде Энди Маррей отреагировал на слова российской теннисистки Мирры Андреевой. Спортсменка в интервью назвала Маррея красивым.

«Представьте, чего она достигнет, когда поправит зрение», — написал теннисист в социальной сети.

Напомним, Мирра Андреева, 16-летняя российская теннисистка, в двух турах первого в её профессиональной карьере турнира категории WTA-1000 выиграла матчи у спортсменок из топ-20 рейтинга WTA. Андреева стала самой молодой участницей 1/8 финала соревнований такой категории.

В понедельник, 1 мая, Мирра Андреева сыграет с белорусской спортсменкой, второй ракеткой мира Ариной Соболенко.