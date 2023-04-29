«Представьте, чего она достигнет, когда поправит зрение». Маррей — о комплименте Андреевой
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Британский теннисист, двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде, обладатель 46 титулов в одиночном разряде Энди Маррей отреагировал на слова российской теннисистки Мирры Андреевой. Спортсменка в интервью назвала Маррея красивым.
«Представьте, чего она достигнет, когда поправит зрение», — написал теннисист в социальной сети.
Напомним, Мирра Андреева, 16-летняя российская теннисистка, в двух турах первого в её профессиональной карьере турнира категории WTA-1000 выиграла матчи у спортсменок из топ-20 рейтинга WTA. Андреева стала самой молодой участницей 1/8 финала соревнований такой категории.
В понедельник, 1 мая, Мирра Андреева сыграет с белорусской спортсменкой, второй ракеткой мира Ариной Соболенко.
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