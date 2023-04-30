Саккари вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде, где сыграет с Бадосой

Греческая теннисистка Мария Саккари вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде. В матче третьего круга она обыграла представительницу Испании Ребеку Масарову со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 24 минуты. За это время Саккари сделала три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету испанки три подачи навылет, пять двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 13.

За выход в четвертьфинал Саккари поспорит с испанкой Паулой Бадосой, которая на стадии третьего круга обыграла Кори Гауфф.

Турнир в Мадриде проходит с 25 апреля по 6 мая. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет € 7,7 млн. Действующим победителем турнира является Онс Жабер.