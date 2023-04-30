Циципас — о победе над Тимом: именно такой матч второго круга хотят увидеть зрители

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал победу над австрийцем Домиником Тимом в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (7:5).
«Думаю, мы оба продемонстрировали лучшую игру. Это именно тот матч второго круга, который хотят увидеть зрители, поэтому я в некотором роде рад, что мы смогли показать такой теннис.
Все хотят, чтобы это было легко, чтобы всё прошло идеально, но мы показали, до какой интенсивности можно довести игру. Я рад, что покинул корт с победой. Было непросто, но я боролся. Третий сет был чистой борьбой. Тим не из тех, кто станет сдаваться, поэтому я знал, что имею дело с чем-то большим», — приводит слова Циципаса Tennis.com.
- 30 апреля 2023
-
09:59
-
09:51
-
09:47
-
09:00
-
08:00
-
02:56
-
00:22
- 29 апреля 2023
-
23:59
-
23:41
-
23:07
-
22:35
-
22:24
-
21:49
-
21:31
-
20:44
-
20:35
-
19:52
-
19:33
-
19:12
-
18:48
-
18:05
-
17:15
-
16:32
-
16:20
-
16:20
-
16:07
-
16:01
-
15:39
-
14:23
-
14:02
-
13:49
-
13:35
-
13:11
-
12:54
-
12:24