Циципас — о победе над Тимом: именно такой матч второго круга хотят увидеть зрители

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал победу над австрийцем Домиником Тимом в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (7:5).

«Думаю, мы оба продемонстрировали лучшую игру. Это именно тот матч второго круга, который хотят увидеть зрители, поэтому я в некотором роде рад, что мы смогли показать такой теннис.

Все хотят, чтобы это было легко, чтобы всё прошло идеально, но мы показали, до какой интенсивности можно довести игру. Я рад, что покинул корт с победой. Было непросто, но я боролся. Третий сет был чистой борьбой. Тим не из тех, кто станет сдаваться, поэтому я знал, что имею дело с чем-то большим», — приводит слова Циципаса Tennis.com.