Эжени Бушар — о проблемах Радукану: господи, 6 или 8 лет назад я переживала то же самое

Финалистка Уимблдона-2014, бывшая пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар высказалась о критике со стороны общественности, которой подвергается чемпионка US Open – 2021 британка Эмма Радукану. После сенсационного титула Эмма не показывала высоких результатов, однако получила много спонсорских контрактов.
«Я вижу между нами много сходства. В чём-то ей сочувствую. У неё отличная жизнь, она может больше никогда не работать, уже многого добилась. Но я понимаю давление и внимание, с которыми она столкнулась. Она что-то написала, выложила что-то не с теннисного корта, и все сразу начинают: «Иди тренируйся». И я такая: «Господи, я шесть-восемь лет назад то же самое переживала». Хейтеры никогда не меняются.
Я всегда знала, кто я такая и чем занимаюсь. И многие теннисисты что-то выкладывают – сейчас выкладывают больше, чем я в своё время. Я так рада, что сейчас это уже нормально. Главное не отвлекаться от основной цели. И тогда какие проблемы? Жизнь прекрасна. Только не надо вписывать нас в какие-то рамки», — приводит слова Бушар Daily Mail.
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