Дарья Касаткина — Леся Цуренко: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга турнира в Мадриде

Сегодня, 30 апреля, восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина (8) сразится с представительницей Украины Лесей Цуренко (77-я ракетка мира) за выход в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Поединок поставлен первым запуском на втором по значимости корте, носящем имя Аранчи Санчес-Викарио, и начнётся чуть позднее 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина – Леся Цуренко в третьем круге турнира в Мадриде.

Счёт личных встреч теннисисток — 2-1 в пользу Касаткиной. Все три матча между собой они провели в 2018 году: Леся выиграла на травяном турнире в Бирмингеме, а Дарья победила в обоих поединках на харде, в том числе на Кубке Кремля.