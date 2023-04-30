Дарья Касаткина — Леся Цуренко: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга турнира в Мадриде
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Сегодня, 30 апреля, восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина (8) сразится с представительницей Украины Лесей Цуренко (77-я ракетка мира) за выход в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Поединок поставлен первым запуском на втором по значимости корте, носящем имя Аранчи Санчес-Викарио, и начнётся чуть позднее 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина – Леся Цуренко в третьем круге турнира в Мадриде.
Счёт личных встреч теннисисток — 2-1 в пользу Касаткиной. Все три матча между собой они провели в 2018 году: Леся выиграла на травяном турнире в Бирмингеме, а Дарья победила в обоих поединках на харде, в том числе на Кубке Кремля.
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